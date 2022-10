Turistas italianos são baleados ao entrar por engano em favela do Rio

Ainda na manhã desta sexta (14), peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) realizaram perícia no veículo.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que seguirá com as investigações.

De acordo com a corporação, policiais militares foram acionados para verificar a entrada de duas pessoas feridas por disparo de arma de fogo no Hospital Municipal Evandro Freire.

De acordo com a PM, o fato teria ocorrido quando as vítimas estavam na Avenida Brasil e entraram nos acessos ao Complexo da Maré. Ao entrar na favela, o veículo foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Outros três italianos estavam com o grupo, mas não ficaram feridos. Os cinco estão hospedados em São Paulo, onde fazem intercâmbio, e estavam no Rio a passeio.

Riccardo Cefis, 21, foi atingido na costela e Nicolo Desiato, 23, foi ferido no braço esquerdo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde deles é estável.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois turistas italianos foram baleados por um tiro de fuzil quando entraram por engano no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, segundo a polícia O ataque ocorreu por volta das 4h30 desta sexta-feira (14).

