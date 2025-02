Temporal mais forte deixa 275 mil imóveis sem energia na Grande SP nesta terça (18)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na noite desta terça-feira (18) provocou a queda de energia em 275,3 mil imóveis na área de concessão da Enel, que engloba 24 municípios, às 21h.

Só na capital, eram 226,4 mil casas às escuras. Proporcionalmente, Osasco, com 7,72% (26 mil) e Itapevi, com 4,19% (4,2 mil) foram as mais atingidas.

Como previsto pelos institutos de meteorologia, a capital paulista teve pancadas isoladas de chuva durante a tarde, o que provocou alguns pontos de alagamentos. Foram oito pontos intransitáveis nas zonas leste, centro e norte. Mas a precipitação da noite chegou ainda mais forte e em uma hora choveu 43 mm na capital, segundo a Defesa Civil estadual.

O resultado foi o aumento das vias bloqueadas pelas águas. Às 21h, eram 11 pontos nessa situação, sendo dois na região central (nas pistas na marginal Tietê, na altura da ponte das Bandeiras), dois na Casa Verde (Av. Antonio Munhoz Bonilha e av. Ordem e Progresso), dois em Perus (r. Rouxinol e r. Francis de Castelnau), dois na Freguesia do Ó (ambos na av. General Edgar Facó), um em Santana (av. Olavo Fontoura) e um em Pinheiros (r. João Moura).

O Corpo de Bombeiros informou que até 20h35, a corporação recebeu 59 chamados para quedas de árvores, 29 para enchentes e 3 para desabamentos na região metropolitana. No bairro do Jaraguá, o telhado de uma casa desabou, mas o morador conseguiu sair a tempo e não se feriu.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura, áreas de precipitação formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima começaram a atuar na cidade de forma isolada e lenta a partir das 14h. Assim, às 15h15 a capital entr ou em estado de atenção para alagamentos, que ficou até 16h05.

Após algumas horas de estiagem, o CGE voltou a colocar as zonas norte, oeste e leste em estado de atenção para alagamentos às 19h50, com a chegada de novas nuvens carregadas à região metropolitana. Logo depois, às 20h14, a Defesa Civil enviou segundo alerta severo do dia, para as regiões oeste, norte e central.

A previsão nas próximas horas é de chuva com potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.

O primeiro alerta havia sido enviado às 15h15 para as regiões central e leste. Essas regiões concentraram os pontos de alagamentos.

O CGE também registrou queda de granizo no centro da cidade, em Santana e na Vila Mariana.

O local onde foi registradas as rajadas de vento mais fortes foi em Santana, na zona norte: 56,8 km/h às 15h e 57,5 km/h às 15h10.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que a temperatura máxima na capital, por enquanto, atingiu 34°C na estação do Mirante de Santana, às 14h. No entanto, esse valor pode aumentar após a medição do termômetro convencional, o que deve ocorrer até a noite.

Os outros municípios da Grande São Paulo e da Baixada Santista também sofreram com o excesso de chuva nesta terça. Segundo a Defesa Civil estadual, em três horas choveu 117 mm em São Vicente e 100 mm em Santos.

Já em Caieiras, em apenas uma hora, choveu 77 mm.

Os próximos dias seguem com muito calor e pancadas isoladas de chuva no final das tardes. A Defesa Civil mantém toda a capital paulista em estado de alerta para altas temperaturas.

Na quarta-feira (19) o clima abafado continua. As temperaturas variam entre mínimas de 22°C e máximas que podem superar os 34°C. Entre o final da tarde e o início da noite retornam as condições para chuvas na forma de pancadas isoladas, que podem apresentar de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento.

A quinta-feira (20) deve ser mais um dia quente e ensolarado, com termômetros variando entre mínimas de 22°C e máximas que podem superar os 35°C. No final da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas isoladas de chuva com pontos de até forte intensidade, raios e rajadas de vento.