Sósia de Rihanna se diverte ao passear com 'barrigão' em SP durante Lollapalooza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sósia brasileira de Rihanna, Priscila Beatrice, desembarcou em São Paulo na quinta (24) e decidiu fazer uma brincadeira em dois locais muito conhecidos na capital paulista. Com forte semelhança com um dos ícones do pop mundial, Priscila estava cercada de seguranças e com uma barriga de grávida falsa, facilmente confundida com a Rihanna verdadeira.

"Digam olá para a mamãe do ano. Como tá grande minha barriguinha! Mais um dia em São Paulo e eu estou pensando. Será que meu bebê vai nascer aqui? Como será que vai se chamar? Preciso pesquisar os nomes. Que cidade linda", publicou a influenciadora digital em uma série de vídeos "dublados" fingindo ser Rihanna, dando risadas em seguida.

No mesmo vídeo ela conta, como se fosse a cantora, que precisava encontrar a "irmã brasileira" no Lollapalooza no show do namorado, A$AP Rocky, mas que precisava da ajuda dos fãs ou marcas —em 2020, Rihanna comentou uma publicação com um vídeo de Beatrice e perguntou "Cadê o álbum, irmã?". Uma lista de pedidos para o cardápio do rapper deu indicativos de possíveis "desejos de grávida", o que sugeriu uma suposta vinda de Rihanna ao Brasil.

"Gente desculpa pela brincadeira anterior aí", disse Priscila sobre os vídeos em que dublou em português fingindo ser Rihanna, enquanto ria. Quando chegou em São Paulo na quinta-feira, ela esteve na Rodoviária do Tietê e na Rua 25 de Março, chamando muita atenção das pessoas e até dos fãs.

"Cara foi muito louco ontem [quinta], peço desculpa a vocês que pensavam realmente que era a Rihanna, que se encontraram comigo e conversaram em inglês, tiraram foto, teve gente até que se emocionou", afirmou a mineira, que já é mãe de três filhos —Rihanna está na primeira gravidez— e comemorou aniversário de 30 anos em 14 de março.

"Mas eu não podia perder essa oportunidade de fazer essa brincadeira, essa pegadinha e foi incrível. Gente, eu não estava conseguindo andar direito, principalmente na 25 de março. Eu estava pensando 'gente como deve ser a vida do próprio artista, eles não conseguem fazer nada'. Que loucura", completou.

Ela publicou dois vídeos já na capital paulista. "Tem lugar melhor do que fazer enxoval de bebê do que na 25 de Março? Desconheço", escreveu em uma das legendas.