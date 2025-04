São Paulo precisa reduzir fila de cirurgias, diz secretário municipal de Saúde

P - Mas o superávit de 2023 foi de R$ 3,3 bilhões, e o do ano passado foi menor, apenas R$ 1,1 bilhão. É com esse superávit que se faz a suplementação. De onde virá o dinheiro?

Nós já tivemos no ano passado que fazer uma suplementação de R$ 3 bilhões no nosso orçamento para fechar o ano. Por isso que eu brinco que o secretário da Fazenda foge de mim desde o começo do ano.

P - O orçamento dos contratos de gestão deste ano é menor do que o que foi gasto no ano passado e vai haver mais 19 equipamentos de saúde funcionando em 2025. De onde virá o dinheiro para bancar o sistema?

Com o Avança Saúde 2, que a gente está aprovando no BID, vamos criar mais 1.500 leitos. [Hoje a cidade tem 4.736 leitos hospitalares].

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.