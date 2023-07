Saiba se o seu Bilhete Único foi bloqueado por falha em São Paulo e o que fazer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários Bilhete Único em São Paulo podem consultar a página da SPTrans e verificar se foram atingidos por uma falha que bloqueou cerca de 40 mil cartões de transporte na noite de sexta (30). O órgão, que gerencia o sistema público de ônibus da cidade, admitiu que houve um problema técnico.

Basta acessar o site da empresa, colocar o número do cartão ou o CPF e concordar com o termo de ciência e adesão. Se for comprovado que o bloqueio ocorreu em decorrência da falha, o cidadão poderá trocar o cartão gratuitamente.

Para isso, deverá comparecer a um posto de atendimento da SPTrans com o cartão e um documento original com foto. O horário de funcionamento é das 6h às 22h.

O crédito do passageiro será restituído no novo cartão em até 72 horas.

CPTM e Metrô —inclusive a ViaMobilidade (operadora das linhas 5-lilás do Metrô, 8-diamante e 9-esperalda, ambas da CPTM) e a ViaQuatro (4-amarela do Metrô)— foram orientados a liberarem o embarque dos passageiros que apresentarem o Bilhete Único com falha.