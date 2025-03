Prefeitura do Rio de Janeiro retira da Câmara projeto que cria força municipal armada

As propostas da prefeitura previam que a Guarda Municipal fosse renomeada para Força de Segurança Municipal, com ampliação das competências.

A prefeitura propunha alterações na estrutura da corporação mediante o Projeto de Lei Complementar (PLC) 13/2025 e o Projeto de Emenda à Lei Orgânica (Pelom) 2/2025. De acordo com assessoria do vereador Márcio Ribeiro, é o Pelom que será retirado de pauta nesse momento.

(AGÊNCIA BRASIL) - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai retirar da Câmara Municipal o projeto de lei que propõe a criação de uma força armada na cidade. A informação foi confirmada pela assessoria do vereador Márcio Ribeiro (PSD), líder do executivo na Câmara.

