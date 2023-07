Plataforma reúne informações sobre qualidade e evasão de cursos de ensino superior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) lançaram nesta sexta-feira (14) a plataforma Sou Estudante que apresenta dados sobre a qualidade e o percentual de evasão de cursos de graduação oferecidos em mais de 2.500 instituições de ensino superior do país.

A ferramenta foi elaborada pelo Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, vinculado à universidade. O objetivo da plataforma é reunir informações confiáveis e úteis para que vestibulandos possam escolher a instituição em que querem estudar.

"A ideia é que os alunos pré-universitários possam fazer a melhor escolha dentro do leque de opções, evitando cursos de baixa qualidade e que geralmente levam à evasão", afirma Soraya Smaili, professora da Unifesp e coordenadora do centro de estudos.

A plataforma é diferente das que já existem por trazer não só a nota do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), mas também o percentual de alunos que abandonam os cursos antes de concluí-los.

Segundo Smaili, os pesquisadores observaram que as taxas de evasão são muito altas em alguns cursos, principalmente, nas instituições de ensino da rede particular. "Isso pode representar um enorme prejuízo emocional e financeiro para o estudante e sua família."

A ferramenta permite a consulta por tipo de curso --nas modalidades presencial e a distância--, por instituição de ensino, município ou estado. Entre as informações reunidas estão as notas do Enade, obtidas pelas instituições nas três mais recentes edições, a taxa de permanência/evasão e o nível de formação dos docentes.

Todas as informações usadas na plataforma são de bases do Ministério da Educação e vieram do Censo da Educação Superior ou do próprio Enade.