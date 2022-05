Militares da Marinha jogaram perito vivo em rio, indica laudo do IML

"A Marinha reforça, ainda, que não tolera tal comportamento, que está colaborando com os órgãos responsáveis pela investigação e informa que abriu um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da ocorrência", diz a nota.

Diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital, o delegado Antenor Lopes disse em entrevista coletiva nesta segunda (16) que o sargento Bruno era um dos donos do ferro-velho clandestino e que o espaço já foi interditado. "Ele funcionava à noite justamente para comprar o produto de furto e roubo de usuários de drogas, o que dificulta a ação das autoridades."

O dono do ferro-velho teria, então, chamado o filho, Bruno, que é sargento da Marinha. O militar e o perito discutiram e brigaram fisicamente e, de acordo com a investigação, Mendonça acabou baleado na confusão.

De acordo com a investigação, o perito foi lançado dentro do Guandu após ter sido baleado pelo sargento da Marinha Bruno Santos de Lima durante uma briga em um ferro-velho.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O corpo do perito da Polícia Civil Renato Couto Mendonça foi localizado na manhã desta segunda-feira (16) às margens do rio Guandu, que passa sob o Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro. Segundo corporação, a causa da morte foi asfixia por afogamento, o que indica que ele ainda estava vivo quando foi jogado dentro do rio.

