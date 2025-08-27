   Compartilhe este texto

Medicamento que induz aborto pode ser usado para prevenir câncer de mama

Por Folha de São Paulo

27/08/2025 7h45 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estigma contra a mifepristona, medicamento há décadas utilizado para induzir o aborto, impede que ele seja visto como potencial tratamento preventivo para o câncer de mama, aponta artigo publicado na revista Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health este mês.

A substância recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para a interrupção de gravidez, -especialmente em combinação com o misoprostol- também já foi apontada por estudos pré-clínicos limitados como uma forma de reduzir o risco do tumor, o maior causador de mortes por câncer entre mulheres no mundo. No entanto, por ser largamente associado ao aborto, farmacêuticas relutam em investir no fármaco, apontam os autores, pesquisadores de universidades europeias.

Há também uma preocupação por parte dos países com acesso restrito ao aborto em disponibilizar o medicamento, o que impõe desafios à pesquisa, incluindo barreiras legais e acesso dificultado mesmo para fins de estudos.

Três estudos laboratoriais já realizados descobriram que a substância pode retardar o crescimento celular no tecido mamário. Isso ocorre porque a mifepristona inibe os efeitos do hormônio progesterona, um impulsionador do crescimento celular.

O mecanismo de ação para cada procedimento depende do momento da administração, se acontece durante o ciclo menstrual ou na gravidez, bem como da dosagem, diz à Folha a autora Kristina Gemzell Danielsson, professora no Instituto Karolinska, na Suécia.

"No aborto, o bloqueio da progesterona levará ao aumento das contrações uterinas e à expulsão da gravidez. Durante o ciclo menstrual, dependendo da dose de mifepristona, ela pode inibir a ovulação e/ou a receptividade endometrial e, assim, impedir a fixação do embrião", explica.

Para a prevenção do câncer, o medicamento seria especialmente útil para mulheres com alto risco de desenvolver a doença, como as com mutação BRCA, alteração genética em genes que reparam o DNA. Hoje, a opção mais comum para mulheres que identificam a mutação é a cirurgia de redução de risco, com a retirada da mama.

"Em alguns países, medicamentos que bloqueiam o estrogênio também são aprovados. Mas esta opção não demonstrou reduzir a mortalidade e tem efeitos colaterais que prejudicam a adesão ao tratamento", acrescenta Danielsson. Ambos também têm, frequentemente, efeitos colaterais indesejados.

A mesma dificuldade de acesso devido à falta de interesse de órgãos de financiamento e da indústria farmacêutica já aconteceu também com outras drogas, aponta Fátima Marinho, especialista em medicina preventiva.

É o caso do talidomida, fármaco utilizado nos anos 50 que, depois de ser ligado à deformidades congênitas em fetos, foi retirado do mercado. "Depois se descobriu que a talidomida, hoje já usada, serve para hanseníase. Mas foi difícil, houve muita resistência."

Uma possível solução apontada para derrubar a barreira é a separação regulatória mais clara entre as aplicações reprodutivas e não reprodutivas da mifepristona, juntamente com uma defesa mais forte de isenções para uso em pesquisa.

Os pesquisadores reforçam que é necessário um investimento científico, além de apoio político de governos para expandir as opções para reduzir o risco desse tipo de câncer.

"A mifepristona tem potencial para uma série de aplicações clínicas dentro da saúde reprodutiva, incluindo o tratamento de miomas, servindo como contraceptivo sem estrogênio e tratando condições como síndrome de Cushing e meningiomas. No entanto, a maioria dos estudos que exploram essas aplicações foi realizada há décadas. É necessário um novo investimento científico para avançar nos esforços de reaproveitamento do medicamento, inclusive na área de prevenção do câncer de mama", dizem no artigo.

Bastidores da Política - OAB-AM cria filtro para o 5° constitucional e empobrece disputa Bastidores da Política
OAB-AM cria filtro para o 5° constitucional e empobrece disputa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


27/08/2025

Arara-canindé recebe prótese após ser resgatada com ferimento no TO

27/08/2025

Sabesp começa a reduzir a pressão da água em São Paulo nesta quarta (27), das 21h às 5h

27/08/2025

UFRGS abre inscrições para vestibular 2026 com vagas em 97 cursos

27/08/2025

Cracolândia chega ao entorno da avenida Pacaembu e da favela do Moinho

27/08/2025

96% dos brasileiros apoiam prova obrigatória para médicos, mostra Datafolha

27/08/2025

Campeã climática da juventude prepara evento para novas gerações na COP30, em Belém

26/08/2025

Redução de pressão de água na Grande SP começa nesta quarta e preocupa comerciantes e moradores

26/08/2025

Em seu 10º teste, Starship interrompe série de falhas e faz voo perfeito

26/08/2025

Em Belém, cientistas brasileiros e franceses discutem biodiversidade e clima em seminário

26/08/2025

Lula pede a Haddad cálculo sobre tarifa zero ou simbólica de ônibus para domingos e feriados

26/08/2025

Em vitória de Tarcísio, Alesp aprova lei que facilita regularização de terras públicas

26/08/2025

Aposta única do Rio de Janeiro leva R$ 33,7 milhões do concurso 2906 da Mega-Sena

26/08/2025

Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

26/08/2025

Confira o resultado do concurso 2906 da Mega-Sena sorteado nesta terça (26)

26/08/2025

Psicólogo infantil é condenado a 55 anos de prisão por estuprar pacientes em Valinhos (SP)

26/08/2025

Padre é condenado a 26 anos de prisão por estuprar coroinha no interior de SP

26/08/2025

Gestão Nunes firma acordo com Insper para reformar rua na Vila Olímpia

26/08/2025

PrEP injetável de longa duração contra HIV começa a ser vendido no Brasil

26/08/2025

Escolas de SP terão que trocar sinal do recreio para não prejudicar alunos com deficiência

26/08/2025

Mensagens recebidas por Felca tinham ameaça de morte

26/08/2025

Correção

26/08/2025

Nunes desapropria favela após empresa desistir de projeto urbanístico na Vila Leopoldina

26/08/2025

SUS expande oferta de exame de DNA para detectar HPV e prevenir câncer do colo do útero

26/08/2025

Após ser empurrado por Dolabella, Luan Pereira faz alerta: '10 motivos para voltar com o/a ex'

26/08/2025

Padre é condenado a 26 anos de prisão por estuprar coroinha no interior de SP

26/08/2025

Inmet emite alerta de tempestade em SP até a madrugada de quarta (27)

26/08/2025

Novo vírus encontrado no oceano Pacífico tem cauda de tamanho gigante

26/08/2025

Justiça reduz penas dos quatro condenados pelo incêndio na boate Kiss

26/08/2025

Anvisa proíbe versões manipuladas de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!