McDonald's lança Big Tasty Bacon Barbecue em todas as unidades do Brasil nesta quinta

O Big Tasty Bacon Barbecue não tem previsão para ser tirado do cardápio do McDonald's.

O Big Tasty tradicional, já conhecido pelo público, é composto por um hambúrguer de carne bovina, queijo sabor emental, tomate, alface americana, cebola, pão com gergelim e o molho tasty. A novidade que chega aos restaurantes tem praticamente os mesmos ingredientes, com o acréscimo de fatias de bacon e molho barbecue, e a cebola crua é substituída pela versão crispy.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quinta-feira (20), os clientes do McDonald's terão mais uma opção de lanche para escolher no cardápio. O Big Tasty Bacon Barbecue pode ser encontrado em todas as unidades da rede de hambúrgueres.

