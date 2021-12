Lentilha e uva: Saiba quais alimentos trazem prosperidade na virada de ano

No réveillon as pessoas costumam aderir algumas simpatias para atrair prosperidade no novo ano que se inicia, e entre escolher as cores das roupas, existem também as superstições com alguns alimentos que não podem faltar na ceia de fim de ano. Lentilha A lentilha já é uma velha conhecida dos supersticiosos. O grão significa fartura, e deve ser consumido logo na virada do ano para atrair muito dinheiro Romã Para quem quer ter um ano próspero e fértil, deve consumir o romã, que simboliza crescimento, fertilidade e abundância. Feijão O feijão não é muito tradicional nas festas de fim de ano. Mas ele simboliza saúde, e deve ser consumido na virada do ano também. Oleaginosas Nozes e castanhas atraem muito sucesso no novo ano, e devem ser consumidos juntos. Uva A uva também é uma velha conhecidas dos supersticiosos. Na virada do ano deve-se consumir 12 uvas e fazer um desejo para cada uma, simbolizando os 12 meses do ano.

