Japonesa Kane Tanaka completa 119 anos e mantém recorde de pessoa mais velha do mundo

Em uma conta no Twitter dedicada à japonesa Kane Tanaka, a bisneta da pessoa mais velha do mundo comemorou mais um ano de vida da centenária, que completou 119 anos no último dia 2 de janeiro. A bisneta Junko Tanaka esteve com a idosa em dezembro, e afirmou que espera que Kane continue a viver a vida com alegria e plenitude. A idosa viveu uma série de eventos históricos, sobrevivendo a duas guerras mundiais e à gripe espanhola de 1918. O neto de Kane, Eiji Tanaka disse à CNN que não é comum que ela fale sobre o passado. "Ela pensa muito no futuro e realmente gosta de viver o presente", contou. Kane vive em uma casa de repouso no Japão e a família conta que a mantém ativa propondo exercícios de matemática e fazendo com que ela permaneça interessada em descobrir novidades. Em 2019 a mulher foi reconhecida pelo Guiness Book como a pessoa viva mais velha do mundo.

