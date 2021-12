Tiktoker mirim viraliza com dancinha inusitada de 'Benção do Senhor'; veja vídeo

A tiktoker mirim Any Beatriz viralizou na web após improvisar coreografia em sua festa de aniversário de 8 anos. No vídeo, os convidados cantam a música "Benção do Senhor", tradicional em celebrações católicas, enquanto a aniversariante improvisa uma performance criativa da canção. Espontânea, a menina que é fã do grupo New United, ganhou uma festa com o tema da banda e encantou internautas. "Ela arrasou na dancinha na hora dos parabéns!. Fofa demais, quero ela pra mim!", disse uma internauta. Confira: Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rainha Matos (@rainhamatos)

