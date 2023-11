Humberto Martins diz que teve síndrome do pânico por assédio de fãs em sua 'fase de galã'

"[Você] teve a fase de galã descamisado. Nessa fase as fãs confundiam muito o ator, Humberto, com o personagem? Chegou a passar algum perrengue nessa época?", perguntou Mion.

O ator Humberto Martins participou dodeste sábado, 25, no quadro TV Teca. Questionado por Marcos Mion sobre a época em que era ‘galã’, revelou que chegou a ter síndrome do Pânico por conta do assédio do público em décadas passadas.

