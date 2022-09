Homem salva seis pessoas de afogamento, desaparece em rio e morre no Amapá

O corpo do homem, que desapareceu na noite da segunda-feira (12), foi encontrado na terça-feira (13) por equipes do Corpo de Bombeiros.

William conseguiu salvar todas as pessoas que estavam no barco, mas, segundo testemunhas, começou a sentir cãibras, chegou a pedir ajuda, mas desapareceu na água.

A cerca de 300 metros do porto de Porto do Lontra, a embarcação alagou e começou a naufragar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ivan William Coelho estava dentro de uma rabeta que vinha para a região de Porto do Lontra, área rural do Macapá, com sete pessoas embarcadas.

