Homem armado rouba carro e faz live para mostrar crime

No começo das imagens, ele aparece já ao vivo ordenando que um motorista saísse de um carro branco. O assaltante também pega um cordão do homem antes de entrar no carro e sair em velocidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem armado resolveu abrir uma live no momento em que roubava carros e aterrorizava motoristas no Rio de Janeiro. O vídeo tem repercutido nas redes sociais.

