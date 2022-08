Ex-calvo? Jogador do Flamengo Everton Ribeiro chama atenção com cabelos vol

O jogador do Flamengo Everton Ribeiro, que é calvo, anda chamando a atenção dos torcedores ao surgir com os cabelos volumosos nas suas aparições mais recentes, e muitos estão querendo saber qual é o segredo do feito. Veja o antes e depois:

“Tem que fazer um antidoping no Everton Ribeiro, pro cabelo dele crescer rápido assim só se botou aqueles carpetes.”

Craque Neto pic.twitter.com/VdCrlOg7a7 — MANUAL DO JOGADOR RUIM (@oficialmanualjr) August 4, 2022



Nas redes sociais, fãs compartilham o novo visual do atleta com a cabeleira mais “cheia”, sem sinais das entradas de calvície que estavam ali até pouco tempo atrás. Alguns fazem piadas sobre perucas, mas outros apostam que o jogador tenha se submetido a um transplante capilar.

A mudança também foi alvo de um comentário de Paulo Nunes, no Seleção SporTV: “Eu estou curioso com o que o Everton Ribeiro anda fazendo, porque o cabelo dele ficou grande muito rápido.”. E também de Neto, na Band. “Tem que fazer um teste antidoping no Everton Ribeiro, porque não é possível que o cabelo dele ficou grande daquele jeito em dois meses. Só se ele colocou aqueles carpetes.”.

Discreto, o jogador não comenta o assunto, mas os rumores de que ele teria passado pelo transplante já rolam entre os torcedores desde dezembro de 2021, período em que ele passou a usar boné frequentemente, o que é comum durante a recuperação da cirurgia. Além disso, em uma foto de Natal com a família, o jogador deixou evidente a marca que é típica do procedimento. ​