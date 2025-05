Estudante de medicina é afastado de universidade após denúncias de racismo e LGBTfobia

A UFRR ressaltou que possui uma resolução específica para lidar com casos de assédio e discriminação dentro do ambiente universitário. Entre as medidas previstas está a atuação da Comissão Permanente de Acolhimento, Prevenção e Enfrentamento às Violências na universidade, que acompanha os casos e coordena ações de acolhimento às vítimas.

Nogueira afirmou estar em tratamento psiquiátrico e que foi diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), mas negou estar usando a condição como justificativa para os ataques. "O que direi a seguir não se trata de justificar o injustificável, mas de demonstrar que nem tudo foi interpretado da maneira correta."

"Não somos, em hipótese alguma, coniventes com os acontecimentos recentes nem com comentários ou atitudes que incentivem preconceito, ódio, violência e danos ao patrimônio público", diz o comunicado assinado pelos estudantes.

As denúncias envolvem postagens feitas por Nogueira em seu perfil pessoal no X. Nas redes, ele publicou declarações ofensivas, incluindo o uso de termos considerados racistas e críticas a comportamentos relacionados à sexualidade.

O afastamento foi efetivado no dia 22 de abril e tem duração indeterminada, segundo a universidade. A medida foi adotada para garantir "isenção e lisura" na apuração dos fatos, e o processo segue em trâmite "com garantia de ampla defesa".

