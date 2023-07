Barbie foi inspirada em boneca erótica; conheça origem da boneca

A inspiração para a criação da Barbie veio da boneca alemã Bild Lilli, baseada em uma personagem de quadrinhos criada por Reinhard Beuthien em 1952. Lilli era uma mulher adulta, independente, alegre e fashionista, que se envolvia em situações cômicas perseguindo homens ricos em busca de dinheiro e sucesso.

A personagem de quadrinhos Lilli fazia piadas de duplo sentido com a profissão sugerindo que era um tipo de acompanhante de luxo. Vendida em bares e tabacarias, Bild Lilli não era direcionada para as crianças. Era uma boneca erótica, que ficava sentada com as pernas abertas e servia tanto para ser colocada no painel do carro como um presente para as namoradas no lugar das flores.

Ruth Handler, co-fundadora da empresa de brinquedos Mattel, teve a ideia de criar uma boneca adulta depois de ver a Bild Lilli durante uma viagem à Europa em 1956. Ela percebeu que as meninas brincavam com bonecas bebês, mas faltava uma opção de boneca adulta que pudesse representar o que as meninas aspiravam para o futuro. Então, Ruth Handler decidiu criar uma boneca com corpo adulto, com proporções mais estilizadas e um estilo de vida moderno.

Assim, em 1959, a Barbie foi lançada pela Mattel na American International Toy Fair, em Nova York. A boneca ganhou grande popularidade e se tornou um ícone cultural e um dos brinquedos mais vendidos no mundo todo.

A Barbie, ao longo dos anos, passou por várias mudanças e evoluções, mas sua criação inicial foi influenciada pela figura da Bild Lilli, uma boneca que também foi comercializada para adultos antes de se tornar a inspiração para a icônica Barbie.

