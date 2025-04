Arquidiocese de São Paulo fará missa para o papa nesta segunda (21)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arquidiocese de São Paulo vai realizar às 12h desta segunda-feira (21) uma missa para orar pelo "descanso do eterno do Sumo Pontífice". O papa Francisco morreu nesta manhã.

A cerimônia será na Catedral da Sé, na região central da capital paulista, e será celebrada por dom Odilo.

O cardeal disse ter recebido a notícia da morte do pontífice com profundo pesar.

Dom Odilo encaminhou ao papa no ano passado um pedido para renunciar o comando da Arquidiocese de São Paulo –cargo que ocupa desde 2007.

Na época, o pontífice acolheu a solicitação, porém pediu para o arcebispo ficar no cargo até o final de 2026.

A solicitação faz parte de uma norma da Igreja Católica. Os bispos encaminham ao Vaticano o pedido de renúncia ao completarem 75 anos.

O papa Francisco morreu no início da manhã desta segunda. O anúncio foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, por meio de uma mensagem de vídeo do Vaticano. "Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco", disse Farrell. "Às 7h35 desta manhã (2h35 de Brasília), o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai."

Em seu último evento público, neste domingo (20), o pontífice fez uma breve aparição na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para a tradicional bênção de Páscoa. Com dificuldades para falar, afirmou que existe uma "crise dramática e indigna" na Faixa de Gaza, condenou o aumento do antissemitismo pelo mundo e disse que não há paz sem liberdade religiosa.