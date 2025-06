Anvisa alega sigilo e omite número de infecções hospitalares por unidade de saúde

"O fornecimento apenas de dados agregados em boletins anuais, sem permitir a identificação das instituições notificantes, prejudica a transparência, dificulta a responsabilização de práticas negligentes e inviabiliza o exercício do controle social, que é um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS)", conclui.

A Lei nº 9.431/1997 obriga os hospitais de todo o país a manter programas para controlar as infecções hospitalares. E a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 36/2013 da Anvisa exige que as infecções hospitalares sejam notificadas regularmente, o que significa que a agência tem esses dados.

Foram solicitados à Anvisa por meio da LAI dados de infecções hospitalares em todos os hospitais públicos e privados do Brasil nos anos de 2019 a 2024. O órgão informa que publica anualmente boletins com os resultados das notificações de infecções hospitalares, mas que, por questões de sigilo, os dados que identificam os hospitais notificantes não são divulgados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de coletar dados detalhados sobre infecções hospitalares em todo o Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se negou a informar o número de casos por hospital entre os anos de 2019 e 2024. A falta do dado impede a identificação de unidades de saúde com maior incidência de infecções, tanto na rede pública quanto na privada.

