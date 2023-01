Todos precisam remover o dente do siso? Entenda

Os sisos, também conhecidos como terceiros molares têm a função de triturar o alimento para ser engolido. Eles costumam nascer por volta dos 18 ou 19 anos, daí vem o nome idade do juízo »em razão do aparecimento durante a maioridade civil.

No entanto, a evolução humana fez com que, de certa forma, os dentes do siso perdessem sua função. Isso porque os alimentos passaram a ser cozidos, exigindo menos mastigação e força da mandíbula.

A retirada do siso só é indicada quando o dente causar algum problema e na maioria das vezes são os ortodontistas que orientam sobre a melhor alternativa. O siso não influencia no alinhamento dentário e a remoção só é indicada quando o dentes causar mais danos do que benefícios.