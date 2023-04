Saiba o que é higiene do sono e como ela beneficia a saúde

Que uma boa noite de sono traz inúmeros benefícios à saúde, ninguém duvida. Além de proporcionar energia e motivação para o dia a dia, o sono adequado influencia diretamente na regulação do humor. No entanto, muitas pessoas sofrem com noites mal dormidas e insônia o que acaba afetando a rotina e, consequentemente, a saúde.

Para melhorar essa condição, as pessoas podem contar com uma aliada: a higiene do sono. Como explica a especialista em terapia cognitivo-comportamental Edvania Barbosa, a higiene do sono é um conjunto de técnicas que ajudam a regular o sono a partir de estratégias comportamentais e rotinas a serem adotadas antes de dormir, para indução e qualidade do sono.

"Primeiro devemos observar dois fatores, os que estão associados à insônia e os fatores facilitadores do sono. Investir nos hábitos facilitadores e diminuir ou eliminar aqueles hábitos ligados à insônia ajuda a ter noites de sono mais regulares", afirma a psicóloga.

A especialista lista alguns fatores que contribuem para a insônia e dentre eles estão a ingestão de líquidos com cafeína, álcool ou estimulantes, consumo de alimentos de difícil digestão ou comer perto da hora de dormir, trabalhos difíceis e estressantes à noite, televisão no quarto, horas de dormir irregulares e sonecas durante o dia.

"Dormir bem significa maior regulação do humor pois haverá produção adequada de dopamina e serotonina. O bom sono também contribui para a aquisição de conhecimentos, estimulando o processo de aprendizagem. A privação do sono contribui para maiores níveis de estresse e irritabilidade, além da diminuição da criatividade, fatores associados ao estabelecimento de uma vida mental saudável", ressalta Edvania.

Confira alguns hábitos que contribuem com a higiene do sono:

- Acordar todos os dias na mesma hora;

- Investir em uma rotina de relaxamento à noite;

- Diminuir a iluminação do quarto;

- Estabelecer uma rotina antes de dormir;

- Não utilizar o celular antes de dormir;

- Não trabalhar, estudar ou assistir TV na cama.