Ressaca pós-ceia? Veja 10 alimentos que ajudam a curar o mal-estar

A ceia de Natal é um momento onde todo mundo está liberado para meter o “pé na jaca” e deixar a dieta de lado. Entretanto, os excessos podem resultar em uma ressaca no dia seguinte.

Dor de cabeça, sede, cansaço e outros sintomas incômodos podem ser aliviados com alguns alimentos.

“A ressaca é o aumento de concentração de álcool no sangue, o que diminui a hidratação do organismo”, disse a nutricionista a Amanda Maffei ao site DOL.

Águas, água com limão, água de coco, suco natural de frutas, frutas, chá de gengibre, chá de hortelã, ovo, macarrão e folhas verdes e escuras são algumas opções que ajudam a desintoxicar o corpo.

Veja a eficácia de cada alimento:

1 – Água: É essencial para a hidratação do corpo, e é importante beber água antes, durante e depois de consumir bebidas alcoólicas.

2 – Água com limão: É uma boa opção para reidratar o corpo e adicionar um toque de sabor.

3 – Água de coco: O álcool é um diurético, o que significa que ele faz com que o corpo perca água e minerais. A água de coco é uma boa fonte de potássio, magnésio e sódio, minerais que são perdidos com o excesso de álcool.

4 – Suco natural de frutas: O suco de frutas é uma boa fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, que podem ajudar a reidratar o corpo e a combater os efeitos do álcool.

5 – Frutas: As frutas, especialmente as frutas com alto teor de água, como melancia, melão e abacaxi, são boas opções para reidratar o corpo e eliminar toxinas.

6 – Chá de gengibre: O chá de gengibre é uma boa opção para aliviar náuseas e vômitos.

7 – Chá de hortelã: O chá de hortelã é uma boa opção para melhorar a digestão e aliviar o desconforto estomacal.

8 – Ovo: O ovo é uma boa fonte de proteínas, que são essenciais para a recuperação do corpo.

9 – Macarrão: O macarrão, apesar de ser uma opção menos saudável, pode ajudar a recuperar os níveis de açúcar no sangue, que podem ficar baixos após o consumo de álcool.

10 – Folhas verdes escuras: As folhas verdes escuras, como espinafre, couve e brócolis, são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, que podem ajudar a combater os efeitos do álcool.