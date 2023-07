Paracetamol é uma das principais causas de falência do fígado

O uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as dosagens, conforme as recomendações contidas na bula, para cada faixa etária.

Desde 2011, a FDA limitou a dosagem do paracetamol para 325 mg por comprimido o que reduziu as hospitalizações nos anos seguintes.

A Food and Drug Administration (FDA), a agência regulatória dos EUA, informou que as overdoses de paracetamol foram a principal causa de falência hepática aguda entre 1998 e 2003.

Cerca de 5% do paracetamol se transforma em quinoneimina, uma substância tóxica para o corpo, afetando o fígado. Abaixo de 4 gramas de paracetamol, o fígado consegue neutralizar a quinoneimina, mas se ingerir grande quantidade do remédio, o órgão entra em colapso e para de funcionar.

Vendido sem receita e consumido em todo o mundo, o Paracetamol é um analgésico e antipirético que pode ser perigoso se tomado em excesso. Segundo a BBC, ele é a principal causa de falência do fígado nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.