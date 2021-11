Novembro Azul: Como saber a hora de fazer o exame de próstata?

Dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca), apontam que somente no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Considerado o tipo de câncer mais comum entre os homens, ele é responsável atualmente pela causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas.

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha ao formato de uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

O urologista do Sistema Hapvida, Antônio de Morais, explica quais são os tipos de homens que devem fazer o exame preventivo contra o câncer de próstata. “Segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, homens acima de 45 anos, que possuem algum grupo de risco, ou acima de 50 anos que não possuem nenhum grupo de risco. E quais aqueles que possuem grupo de risco? São aqueles que possuem um histórico familiar da doença, obesos, e também afrodescendentes”.

O médico ainda destaca como é feito o procedimento da realização dos exames preventivos para detectar a doença. “Em relação aos exames a serem realizados para se ter um diagnóstico definitivo de câncer de próstata: primeiramente o PSA – exame de sangue, que é o antígeno específico da próstata, em segundo o médico urologista deve realizar o toque retal, que é muito importante para o diagnóstico, o último exame solicitado é o da ultrassonografia com biópsia, que essa sim dará o diagnóstico definitivo de câncer de próstata”.

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas decorrentes são: dor óssea; dores ao urinar; vontade de urinar com frequência; presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Como já informado, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, e a indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida.

Novembro Azul

A campanha Novembro Azul, foi inspirada pelo movimento internacional ‘Movember’, criado em 2003 na Austrália, através de uma brincadeira entre amigos que combinaram em deixar o bigode crescer demonstrando solidariedade quanto à saúde masculina.

A escolha do mês se une ao fato de que no dia 17 de novembro comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, e embora tenha especial ênfase para a prevenção do câncer de próstata, esse mês compreende todas as doenças que atingem os homens, tais como a depressão masculina e o câncer nos bagos.