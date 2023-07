Fisiculturista morto por aneurisma aos 30: conheça os riscos dos anabolizantes

Riscos para mulheres: aumento de pelos, aprofundamento da voz, irregularidades menstruais, redução do tamanho dos seios e alterações no clitóris.

Efeitos colaterais físicos: acne grave, queda de cabelo, crescimento excessivo de pelos, alterações na voz, aumento do risco de doenças cardiovasculares, problemas hepáticos, aumento do colesterol ruim (LDL) e diminuição do colesterol bom (HDL), pressão alta, retenção de líquidos, alterações no equilíbrio hormonal e diminuição da produção natural de testosterona. Além disso, o uso de anabolizantes em longo prazo pode afetar o sistema imunológico, a função renal e a saúde óssea.

Com 8,8 milhões de seguidores no Instagram, o fisiculturista alemão Jo Lindner morreu na última sexta, vítima de um aneurisma. O influenciador admitia o uso de anabolizantes, substância que apresenta diversos riscos para a saúde, embora possa ser usado terapeuticamente, seu uso recreativo ou não supervisionado pode levar a problemas graves.

