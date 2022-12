Exposição ao sol e álcool: conheça os fatores que contribuem para te deixar doente durante as férias

O estresse pode afetar a resposta imunológica do corpo, pois o cortisol, o hormônio do stress, compromete nossa capacidade de combater resfriados e gripes.

Durante as férias, fatores como exposição ao sol e consumo de álcool podem causar um enfraquecimento do sistema imunológico, aumentando as chances de adoecimento durante as férias. É necessário seguir uma rotina de cuidados que incluem alimentação saudável e exercícios físicos para que o corpo não adoeça quando você mais quer relaxar.

