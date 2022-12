Confira 6 dicas para aliviar sintomas de ansiedade

É importante destacar que sintomas físicos também desencadeiam a ansiedade. Um paciente com asma durante uma crise certamente sentirá falta de ar, um sintoma físico que não vai ser resolvido com relaxamento e precisa de atenção médica.

Após identificar que a ansiedade é a causa dos sintomas físicos, a distração pode ajudar a tirar o foco do próprio corpo, como passear com o cachorro, lavar a louça ou o banheiro. Você pode adaptar a atividade até encontrar aquela que leve tranquilidade à sua mente.

É importante fazer uma pausa e observar o que está acontecendo com o seu corpo. Observe se os sintomas como tensão nos músculos do corpo, surgem após um evento estressante, pois é possível que sejam desencadeados por emoções.

É comum ficarmos preocupados com sintomas físicos sem perceber que estávamos ansiosos. Dores de cabeça, falta de ar, desconforto estomacal, náuseas e dores musculares podem ter causas emocionais. Quando estamos sob altos níveis de estresse ou ansiedade o sistema nervoso autônomo reage para ajudar a se defender do « perigo » desencadeando um ciclo. Confira algumas dicas simples que podem ajudar a atravessar essas crises:

