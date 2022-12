Saiba como evitar excessos alimentares nas festas de final de ano

A temporada natalina chegou reunindo as pessoas nas tradicionais confraternizações para comemorar mais um ano que passou. Muitos excessos alimentares são cometidos durante este período. Por isso, a nutricionista Adilla Almeida dá dicas de como aproveitar as gostosuras do mês sem passar dos limites.

Os pratos natalinos são deliciosos e muitas das vezes irresistíveis, mas, é preciso ficar atento quanto à forma de consumo. A ingestão de gorduras e açúcar numa alta quantidade pode acarretar sérios problemas de saúde como diabetes e aceleração do envelhecimento.

“Não pular refeições, evitar o jejum prolongado e consumir uma fruta ou iogurte antes das comemorações pode ajudar a ter mais cautela nas refeições de final de ano. Preferir alimentos com fontes de fibras, como as frutas e as saladas, carnes mais magras e brancas, por exemplo, são ótimas opções de consumo”, advertiu Adilla.

No preparo das refeições, é importante a escolha de ingredientes frescos e de fontes naturais. É bom evitar o consumo de alimentos embutidos, ultraprocessados. Fontes de sódio e gordura são os maiores vilões nessa época, podendo causar a retenção de líquidos.

“Muito cuidado com os acompanhamentos, como o arroz com creme de leite, risotos, farofas, tortas, doces e açúcar de forma geral. É muito importante ter atenção ao excesso dessas preparações.” orientou Almeida.

Adilla lembra que “para aqueles que consomem bebidas alcoólicas, é importante beber com moderação, sempre intercalando com água. Manter-se hidratado tomando água faz muito bem à saúde. Além disso, a atividade física também precisa continuar, mesmo nesse tempo mais festivo.”

De acordo com a nutricionista, é importante moderar na alimentação neste período festivo, mas sem abrir mão da alegria, das comemorações e do prazer que é se alimentar