Exame de sangue pode detectar câncer de mama com até 2 anos de antecedência

Um estudo apresentado na 13ª Conferência Europeia de Conferência Européia de Câncer de Mama, descobriu mudanças marcantes nos níveis de determinadas proteínas no sangue de mulheres que poderiam identificar doenças até dois anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas. As pessoas que participaram da pesquisa tinham predisposição genética ou histórico familiar de câncer de mama.

No total 30 amostras de sangue foram coletadas de três mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e de três mulheres que não desenvolveram a doença. As diferenças foram observadas nos níveis altos e baixos de seis proteínas.

Os pesquisadores vão analisar pesquisas com mais mulheres para comprovar os resultados da pesquisa holandesa. De acordo com Sophie Hagenaars, pesquisadora no centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, principal autora do estudo, "se mais evidências validarem nossas descobertas, este teste poderá ser usado como um complemento às técnicas de triagem existentes", disse.