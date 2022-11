Entenda porque medicamentos estão difíceis de encontrar nas farmácias

"Temos boas pesquisas de desenvolvimento de remédios com potencial nas universidades públicas, mas que esbarram na questão do financiamento. E, no Brasil, as indústrias farmacêuticas são filiais de grandes conglomerados de empresas lá de fora. Nossa dependência de insumos importados vai persistir por muito tempo. Não vamos avançar em um estalar de dedos", disse.

A falta de analgésicos, antibióticos e antialérgicos nas farmácias começou com a pandemia e se agravou em razão da guerra na Ucrânia. Especialistas explicam que a situação escancara a falta de autonomia do país em relação aos medicamentos.

