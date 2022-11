Entenda a vasectomia reversível, cirurgia feita por MC Cabelinho

O cantor carioca Mc Cabelinho, de 26 anos, usou seu perfil nas redes sociais para contar aos seguidores que fez uma cirurgia de vasectomia reversível. Ele explicou os motivos da decisão.

“Posso ser pai quando eu quiser pois optei pela vasectomia reversível. Quando sentia que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby. Quer continuar focado no meu trabalho”, disse.

Mas o que é vasectomia?

A vasectomia é um método de contracepção eficiente, seguro e simples, feito com anestesia local. O procedimento consiste em cortar e ligar os ductos eferentes, dois pequenos tubos que saem de cada um dos testículos e por onde passam os espermatozóides no momento da ejaculação. Assim, eles não conseguem chegar ao corpo da parceira.

60 dias após a cirurgia, o paciente deve fazer um espermograma para garantir que o procedimento deu certo. Até o resultado, o paciente é orientado a usar outra forma de contracepção.

A vasectomia não afeta o volume de sêmen que sai do corpo, pois os espermatozóides correspondem a 1% do volume total do sêmen, então o homem continua ejaculando normalmente. Não há alteração na libido, ereção ou rigidez do pênis.

A reversão é um procedimento mais complexo que a vasectomia, além de requerer um tempo de repouso maior, o que eleva o custo do procedimento que não é feito pelo SUS e nem toldos os planos de saúde cobrem o procedimento.