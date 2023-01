Entenda o que é fibrose pulmonar, doença que matou compositora de forró Rita de Cássia

A doença pode ser tratada com medicamentos que auxiliam no controle, o uso de oxigênio pode ajudar na respiração durante uma crise de falta de ar. O tratamento melhora a função pulmonar e um transplante pode ser indicado nos casos mais graves.

O pulmão precisa se expandir e se encolher ao longo do processo de respiração. Quando o pulmão fica com cicatrizes, se torna mais endurecido e compromete o funcionamento normal do órgão, quadro que caracteriza a fibrose pulmonar.

