Conjuntivite e amigdalite: Saiba os sintomas poucos conhecidos da Variola dos Macacos

Além das lesões na pele, febre e dores no corpo, a Varíola dos Macacos tem apresentado sintomas poucos conhecidos com conjutivite e amigdalite. Na semana passada, São Paulo registrou o primeiro caso de um paciente infectado com a doença que desenvolveu um quadro de conjutivite.

Segundo o jornal O Globo, foram coletados amostras oculares e identificado que o vírus monkeypox também estava nos olhos do paciente.

Apesar de pouco frequente, caso desse tipo já havia sido relatado na revista cientifica Eye, do grupo Nature, baseadas em surtos anteriores da Variola dos Macacos em países africanos. Além da conjutivite, os dados apontaram edemas das pálpebras, fotofobia (sensibilidade exacerbada à luz), infecções na córnea e blefarite (uma inflamação das bordas das pálpebras). Dores de cabeça na região frontal também foram ligadas a efeitos da doença nos olhos.

Já casos de amigdalite relacionado a doença foram divulgados pela revista Lancet quando os primeiros casos de transmissão comunitária da Variola dos Macacos foi registrado na África em maio deste ano. 10% dos 181 infectados estavam com amigdalite, destes 19 haviam feito sexo oral recentemente.

Outro sintoma pouco falado é a proctite: uma inflamação no revestimento interno do ânus que foi registrada em 25% dos infectados que fizeram parte dos estudos. Além disso, 8% tiveram edemas no pênis.

O contato íntimo durante o sexo tem sido a forma dominante de transmissão da doença no surto atual.