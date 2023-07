Conheça os diferentes tipos de xarope para tosse e suas funções

É importante seguir as instruções de uso e dosagem indicadas pelo fabricante ou as recomendações do seu médico ao utilizar qualquer tipo de xarope para tosse. Além disso, é essencial consultar um profissional de saúde para obter um diagnóstico correto.

Como as tosses não são todas iguais, os xaropes para tratamento também não são, pois os ativos específicos que agem de forma diferentes no organismo. Confira os diferentes tipos de xarope para tosse

A mudança de clima na cidade é o bastante para surgirem os primeiros sinais de tosse, que incomoda tanto o atingido quanto as pessoas ao redor. Ela pode ser seca ou com secreção e pode ser dividida em aguda, quando dura até 3 semanas, subaguda quando dura entre 3 e 8 semanas, e crônica quando dura mais de 8 semanas.

