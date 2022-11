Com diagnóstico precoce, câncer de próstata tem 90% de chance de cura

Manaus/AM - A Campanha Novembro Azul vem alertar a população masculina sobre os cuidados com a saúde e motivar para a realização do exame de próstata. Dados recentes apontam que no Brasil, a doença é a causa da morte de 28,6% dos homens que desenvolvem neoplasias malignas. Silenciosa na fase inicial, este tipo de câncer evolui lentamente de forma assintomática, por isso, a ação incentiva check-ups clínicos periódicos para a preservação da saúde.

O diagnóstico precoce é a única forma de assegurar a cura que deve ser feito pela análise dos resultados dos exames de toque retal e de sangue conhecido como Antígeno Prostático Específico (PSA). “90% dos casos podem ser curados se diagnosticados precocemente, por isso a necessidade do rastreamento na população masculina”, alertou o urologista, Daniel Pinheiro Ferreira.

A próstata é uma glândula que integra o sistema reprodutor masculino, pesa cerca de 20 gramas e circunda a primeira camada da uretra. É responsável pela produção do esperma juntamente com as vesículas seminais e está localizado logo abaixo da bexiga. Fatores de risco podem favorecer o aparecimento da doença na região, como: o envelhecimento, histórico familiar da doença, obesidade, pessoas negras e hábitos alimentares pouco saudáveis.

A orientação do médico é que os homens comecem seus exames, a partir dos 45 anos, mesmo sem apresentar sintomas, principalmente os que integram o grupo de risco. Alguns sintomas começam a aparecer somente quando os tumores já estão em estado avançado. Nesta fase podem surgir: dores ao urinar, nos ossos, vontade constante ao urinar ou presença de sangue na urina ou sêmen são indicativos da doença.

O tratamento do câncer vai depender de diversos aspectos apresentados pelo profissional de saúde. O estado de saúde atual, o avanço da doença e expectativa de vida, são alguns dados que são considerados. Em situações de tumores com baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, onde deve-se fazer um acompanhamento do desenvolvimento da doença.