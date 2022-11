Ansiedade: crianças relatam vômito, insônia e medo intenso; veja sintomas

Melissa foi encaminhada para a psicóloga infantil, as sessões têm ajudado e a prática de esportes também é indicada para aliviar a ansiedade. A doença pode afetar pessoas em qualquer idade e de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2016, 13% da população entre 0 e 17 anos sofria de ansiedade, e as mulheres são duas vezes mais acometidas que os homens.

A bancária Maria Alves de 29 anos, não acreditava que crianças poderiam sofrer transtorno de ansiedade. Até que sua filha Melissa, de 6 anos, contou que sentia como se tivesse um pedaço de pão preso na garganta. O sintoma, fez com que a mãe refletisse sobre outros comportamentos da menina, como insônia antes de dias importantes, vomitar e ter as mãos muito suadas quando estava nervosa.

