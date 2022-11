Cientistas iniciam teste com gel anticoncepcional que bloqueia espermas

O hidrogel é implantado por meio de uma injeção rápida minimamente invasiva com anestesia local e se dissolve naturalmente após dois anos. "Até o momento, os procedimentos de implantação foram extremamente bem e os pacientes receberam alta rapidamente após as cirurgias", explicou o urologista Nathan Lawrentschuk.

O teste está sendo realizado em Melbourne, na Austrália, onde quatro homens que participaram do estudo já receberam o gel no corpo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.