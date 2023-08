Justiça mantém prisão de suspeito de mandar matar grávida em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, suspeito de matar Débora da Silva Alves, de 18 anos, passou por audiência de custódia, nesta quinta-feira (10), e continuará preso após decisão da juíza plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A justiça verificou a legalidade da prisão, que ocorreu na quarta-feira (09), no município de Curuá, no Pará. Além disso, a juíza determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) garanta a integridade física do suspeito, considerando a comoção social em torno do caso.

Gil Romero Machado será encaminhado ao sistema prisional do estado.

