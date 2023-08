Ataque de criminosos termina com 6 pessoas baleadas em Manaus

Logo depois, foi registrado um intenso tiroteio no bairro Campos Sales e um pessoa ficou ferida. Ela também foi socorrida. No entanto, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das 6 pessoas baleadas.

Testemunhas relataram aos militares, que os criminosos estavam em um carro, modelo Ônix, prata, e três ocupantes desceram do veículo e começaram a atirar no grupo que estava na rua. As vítimas foram socorridas para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

Segundo a polícia, desse total, 5 pessoas foram feridas, na rua 57, no bairro Novo Aleixo, Mutirão, zona Norte de Manaus. Até o momento, apenas três delas foram identificadas como Janderson da Silva, Edmilson Gentil Melo e André Santos do Nascimento.

