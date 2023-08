Vigilante ouve rajada de tiros e encontra homem assassinado em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com ao menos seis tiros pelo corpo, no bairro Japiim, no início da madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Japiim, zona sul.

A vítima estava amarrada e jogada na rua Mucuim. Ela foi achada por um vigilante, que estava em uma rua próxima e ouviu o barulho de muitos tiros, por volta de 00h30.

Ao ir verificar, ele se deparou com um homem de aproximadamente 20 anos, que trajava bermuda jeans e camisa branca. Ele também tinha tatuagens nos braços e pernas.

O desconhecido já estava sem vida e tinha sinais de agressão pelo corpo. Ele também tinha oito perfurações de tiros na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas.

O vigilante acionou a polícia após e relatou que chegou a testemunhar um carro preto deixando a cena do crime às pressas, mas não conseguiu identificar a placa.

A polícia vai verificar se há câmeras na redondeza e vai apurar o caso. O corpo segue no IML e aguarda reconhecimento.