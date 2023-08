Em 24 horas, ações policiais prendem 13 pessoas no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Entre a manhã de quarta-feira (09) e as primeiras horas desta quinta-feira (10), 13 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus (nos bairros Adrianópolis, Centro, Colônia Terra Nova, Coroado 3, Dom Pedro, Japiim, Jorge Teixeira 1, Mauazinho, Monte das Oliveiras e Nova Cidade), e no município de Itacoatiara.

As prisões correspondem aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação, roubo e tráfico de drogas. Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação três armas de fogo, 18 munições, R$ 805,25 em espécie, 111 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, skank e oxi.

Capital

Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem, de 22 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Com o suspeito foram encontrados e apreendidos uma pistola, com 14 munições, e um celular. O homem foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem, de 21 anos, foi preso por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. Com ele foi encontrado e apreendido 28 trouxinhas de skank e 22 trouxinhas de oxi. O homem foi conduzido para o 6º DIP.

Interior

No município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), policiais que atuam na Operação Hórus/Fronteira Mais Segura atenderam uma ocorrência de roubo a um caminhão de carga, com três reféns.

Ao chegar ao local indicado, a equipe policial realizou o cerco e localizou os infratores e as vítimas. Quando avistou a polícia, um dos suspeitos começou a atirar, e empreendeu fuga. Na tentativa de fugir, ele foi baleado e levado pela polícia para o hospital da cidade, onde não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o relatório policial, uma mulher, de 32 anos, foi presa durante a ação. Com a suspeita foram encontrados e apreendidos uma pistola, quatro munições, três carregadores de pistola e um celular. O caminhão com carga de bebidas, avaliada em torno de R$ 40 mil, também foi apreendido.

A SSP-AM registrou, ainda, uma apreensão no município de Presidente Figueiredo.