IML confirma que jovem morto em comunidade em Manaus levou tiro que atravessou o intestino

Manaus/AM - O Instituto Médico Legal (IML), confirmou na manhã desta terça-feira (4), que o jovem Antônio Carlos Almeida, 20, morto no bairro Tarumã, na noite de ontem (3), foi vítima de um disparo de arma de fogo. Os exames realizados no corpo mostram que a bala entrou pela região anal, destruiu o intestino e foi parar no abdômen. Moradores e familiares acusam policiais militares da Rocam pelo crime e afirmam que Antônio foi assassinado durante uma abordagem policial. Os populares relatam que os agentes invadiram algumas casas sem mandado judicial na Comunidade Pontal da Cachoeira e pegaram Antônio na rua. Em entrevista à imprensa durante uma manifestação na noite de ontem, a mãe do jovem contou que o filho tinha acabado de sair de casa quando foi pego pelos policiais e que ele foi agredido com um pisão e jogado no chão pelos agentes. A mulher teria percebido que o filho estava sangrando e ficando roxo e pediu para que os PMs soltassem o rapaz, mas eles alegaram que Antônio estava fingindo. A vítima só foi levada ao hospital depois que perdeu a consciência. Ele acabou não resistindo ao ferimento e morreu na UPA do Campo Sales. Um policial chegou a informar que a vítima teria morrido de um mal súbito, mas moradores encontraram cápsulas de fuzil no local onde ele foi abordado. Horas depois da morte dele, vizinhos, parentes e amigos se reuniram e fizeram uma grande manifestação no meio da avenida do Turismo pedindo justiça. O caso deve ser investigado.

Veja também Jovem morre e família pede justiça após ação policial em Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.