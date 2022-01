Jovem morre e família pede justiça após ação policial em Manaus

Manaus/AM- A família e amigos de um jovem identificado como Antônio Carlos Fernandes, 20, fizeram uma manifestação na noite desta segunda-feira (03), na Comunidade Pontal da Cachoeira, na Avenida do Turismo. Eles alegam que o rapaz foi morto durante uma abordagem da polícia. Os familiares de Antônio relataram em entrevista à imprensa, que houve uma ação da Polícia Militar. “Eles deram um 'pisão' no meu filho, ele estava em casa, passou uns três minutos que ele tinha saído e atravessou a rua, ele passou o dia em casa, ele estava deitado e não reagiu o tempo todo”, disse a mãe da vítima, Jandira Almeida Fernandes. A mulher também explicou que pediu para que eles soltassem o filho. “Eu disse ‘soltem o meu filho ele está passando mal, está gelado e está roxo’ e eles disseram ‘é nada ele está se fazendo, cale sua boca''', disse a mãe de Antônio em prantos. A família e os moradores que testemunharam a ação, informaram que Antônio também foi atingido com disparos de arma de fogo. Porém, os parentes receberam a notícia na Unidade de Pronto Atendimento que o jovem morreu em decorrência de uma convulsão e que o corpo não tinha marcas de tiros. A irmã de Antônio, Francisca Fernandes, contestou a causa da morte e disse que o jovem estava sujo de sangue. Os moradores também mostraram duas cápsulas de arma de fogo no local em que a ação aconteceu, a polícia alegou que houve trocas de tiros no local. “Se for constatado a morte de arma de fogo, vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios”, disse o Capitão André Rocha, que também explicou que a ação que ocorreu na Comunidade tinha o objetivo de apurar sobre facções dentro da invasão, além de investigar sobre suposto tráfico de drogas. Não foi confirmado se houve materiais ilícitos apreendidos durante esta ação.

