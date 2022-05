Filha pede ajuda para localizar assassino de servidora do TRT encontrada morta em Manaus

Manaus/AM - Sthefany Veiga, filha da servidora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Silvanilde Ferreira Veiga, pediu ajuda após prestar depoimento na Delegacia de Homicídios (DEHS), nesta segunda-feira (23), para que quem tiver informações sobre suspeitos no assassinato da mãe possam denunciar na Especializada.

"Eu não consigo dormir, não consigo comer, porque eu não sei o que aconteceu com a minha mãe, eu quero muito que encontrem o culpado. Eu quero muito saber o que aconteceu com a minha mãe. Eu peço que qualquer pessoa que saiba de qualquer coisa que possa ajudar na investigação, procure a polícia e ajude", disse Veiga chorando.

"Ela nunca fez nada pra ninguém, ela era uma mãe perfeita, era um exemplo de mãe, ela não merecia e quem fez isso tem que pagar, é só isso que eu quero, eu preciso que encontrem quem fez isso", declarou a filha de Silvanilde à imprensa.

Até o momento não há possíveis suspeitos no crime, mas, de acordo com o advogado de defesa da família da vítima, Cândido Honório, a polícia trabalha inicialmente com duas linhas de investigação, uma delas seria uma possível briga com algum morador do condomínio e a segunda seria algo relacionado com trabalho que a servidora exercia no TRT.