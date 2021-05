Primeira pandemia, Peste Bubônica pode ter matado um terço da população

A primeira pandemia que se tem registro no Planeta Terra foi a denominada de peste negra ou peste bubônica, causada pela bactéria yersinia pestis, que teria se espalhado por meio do contato com pulgas e roedores infectados.

Com sintomas como inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço, febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares, estima-se que no Século XIX, ela teria matado mais de 1/3 da população da antiga Eurásia.

Diz-se que um terço da população desse continente foi a óbito e o impacto foi tanto que contribuiu para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra dos Cem Anos e o declínio da cavalaria medieval.

A exemplo da Covid-19, cujo foco inicial teria sido a China, a peste bubônica tem sua origem no continente asiático, nesse mesmo país e sua chegada à Europa deu-se por meio das caravanas de comércio que saíam da Ásia através do Mar Mediterrâneo e aportavam em cidades como Veneza e Gênova, na Itália.