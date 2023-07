Vídeo: Paraquedista cai em cima de hangar do aeroclube de Manaus durante pouso

Um vídeo mostra vários paraquedistas terminando os saltos no complexo do clube, até que um deles cai no telhado, e depois despenca atrás de um muro.

Manaus/AM – Um paraquedista ficou feridos após despencar no telhado de um hangar no Aeroclube de Manaus, durante salto, na tarde deste sábado (29).

