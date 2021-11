Vídeo: Jovem pula de ônibus em movimento e tem cabeça atingida por rodas em Manaus

Ele se solta, mas ao cair é atingido na cabeça pelas rodas do ônibus. Um grupo de pessoas corre para tentar ajudá-lo e bastante ferido, o homem afirma que pulou para tentar fugir de um assalto que estava ocorrendo dentro do coletivo.

A cena foi registrada por câmeras de segurança da área e mostram o momento em que o jovem de 21 anos aparece pendurado já do lado de fora do transporte.

