Suframa pede ao MDIC autorização para realizar concurso com 200 vagas

Manaus/AM - A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) pediu ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) autorização para realizar concurso público com 200 vagas. O pedido foi realizado na semana passada, por meio do envio de ofício, que contém estudos de viabilidade do certame.

O concurso público prevê abertura de vagas para postos efetivos do Plano Especial de Cargos da Suframa. Inicialmente, o pedido contempla cargos de nível superior em diversas formações. A intenção é suprir parte da força de trabalho perdida entre 2018 e 2022 – neste intervalo, a Suframa deixou de contar com mais de 18% do seu efetivo.

No anúncia da Suframa, não há previsão de quando o edital do concurso público deve ser lançado. O ofício encaminhado ao MDIC foi assinado por Marcelo Pereira, superintendente interino da Suframa.